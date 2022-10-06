Кемерово, , 08:09 — REGNUM В Кемерове стартует конкурс на должность главы города. С 6 октября желающие могут подать заявление для участие в конкурсе. Процедура продлится до 20 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Улицы Кемерова Анна Алябьева © ИА REGNUM

Напомним, что 20 сентября депутаты горсовета Кемерова приняли отставку мэра Ильи Середюка. Он занял должность председателя регионального правительства.

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Обязанности главы города сейчас исполняет Дмитрий Анисимов.

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