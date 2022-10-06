Кемерово, 6 октября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В Кемерове стартует конкурс на должность главы города. С 6 октября желающие могут подать заявление для участие в конкурсе. Процедура продлится до 20 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Улицы Кемерова

Напомним, что 20 сентября депутаты горсовета Кемерова приняли отставку мэра Ильи Середюка. Он занял должность председателя регионального правительства.

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Обязанности главы города сейчас исполняет Дмитрий Анисимов.

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