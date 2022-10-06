Донецк, 6 октября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Северная Корея проявила уважительное отношение к волеизъявлению жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом 6 октября сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Smdnr.ru Денис Пушилин

«Именно такое уважительное отношение к волеизъявлению народов, добрая, искренняя поддержка и взаимовыгодное сотрудничество формируют сегодня новый мир без чьей бы то ни было гегемонии», — приводит слова руководителя республики РИА Новости.

Ранее МИД Северной Кореи поддержал итоги референдумов и вхождение четырёх новых регионов в состав России.

Как сообщало ИА REGNUM, на границе Донецкой Народной Республике и Ростовской области с 5 октября прекращены таможенные процедуры.