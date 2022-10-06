Москва, , 08:08 — REGNUM Серию вручений премии «Команда Путина» начал Общероссийский народный фронт 5 октября вручением в Государственном Кремлёвском дворце педагогам из Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Харьковской и Белгородской областей, которые вели занятия под обстрелами, спасали детей, восстанавливали пострадавшие здания, становились волонтерами. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба ОНФ.

Памятник учителю в Томске Mytravelbook.org

Уточняется, что серия вручений премии стартовала в Кремле и пройдет более чем в 20 городах России. Цель учрежденной премии — отметить и поддержать людей, которые делают жизнь в стране лучше, в том числе подвергая риску свои жизнь и здоровье.

«У нашего детского сада были пробиты стены. Танк стоял в ста метрах от детского сада, жители просили: не расстреливайте, там нет военных! Они расстреляли. Они стояли девять дней, за это время пробили стены, горели помещения, стекол не было вообще, инвентарь испортили. Ко мне приехала заведующая хозяйством и сказала: Светлана Ивановна, наш детский сад разбит! И заплакала. Я говорю, не плачьте, девочки, мы его восстановим! И восстановили за 4 месяца, чтобы дети смогли участвовать в новогоднем утреннике», — рассказала в ходе церемонии заведующая дошкольным учреждением города Миусинска (ЛНР) Светлана Нарольская.

Также указывается, что в числе лауреатов премии «Команда Путина», которую вручили 5 октября в Государственном Кремлёвском дворце, учителя русского языка и литературы, чье стремление передать детям любовь к родному языку только росло, несмотря на давление киевского нацистского режима.

«Самое трогательное, что именно русский язык дети признают самым интересным и познавательным. Я представляю здесь город Первомайск, он находится на линии огня. И за моей спиной сегодня незримо стоят учителя, которые взяли в руки автоматы, которые защищают нашу Родину на передовой. Ну а наш долг — остаться на местах и в этих тяжёлых, порой невыносимых условиях сеять разумное, доброе, вечное», — заявила учитель русского языка и литературы из Первомайска (ЛНР) Татьяна Гридина.

При этом отмечается, что многие из участвовавших в церемонии, рассказывая представителям СМИ о том, как они стали лауреатами премии, не могли сдержать слёз.

«Из школы, где я работаю, не уехал ни один учитель, потому что кто будет тогда учить наших детей! В наше здание этим летом прилетели снаряды, пострадало остекление, были большие разрушения. Но сейчас уже всё восстановлено. Самая наша важная задача сейчас — поддерживать моральный дух детей. Ты смотришь им в глаза, говоришь, что всё будет хорошо и они тебе верят», — рассказала учитель русского языка и литературы из ЛНР Лариса Симакова.

Педагог организовала дистанционное обучение и подготовила победителей и призеров III этапа республиканской олимпиады по ее предмету в условиях массированных обстрелов города Стаханова в последние полгода.

Кроме того, подчеркивается, что педагоги Донбасса в течение восьми лет выполняли свой профессиональный долг в условиях обстрелов, защищали жизни учеников, вновь и вновь восстанавливали здания учебных заведений.

«Считаю, что все, кто остался на своём рабочем месте в условиях постоянных прилетов — это герои. Дети это ценят, родители это ценят. Благодарны тем, кто своим примером показывает, что надо жить. Нас принимают в «Команду Путина», но мы считаем, что это поддержка в нашем лице всего региона. Мы постараемся соответствовать этому высокому званию», — отметила учитель математики школы №6 города Ясиноватая (ДНР) Галина Губа.

Помимо того, добавляется, что также премию была вручена и преподавателям приграничных школ Белгородской области, которым из-за снарядов нацистов пришлось стать и волонтерами, и спасателями.

«Мы первыми встретили наших военных 24 февраля, мы, все жители, и ученики выражали им поддержку, оказывали посильную помощь. Сейчас село эвакуировано, мы живём в гостинице Белгорода, но создаем условия, чтоб дети получили полноценное образование», — рассказала директор Журавлевской средней общеобразовательной школы Белгородского района Белгородской области Ольга Самойлова.

Кроме этого, уточняется, что также в Кремлевском дворце наградили руководителей образовательных учреждений Харьковской области, и добавляется, что все учителя, получившие 5 октября награду, подают подрастающему поколению самый сильный пример — делом, их вклад в будущее России сложно переоценить. В то же время дополнительным бонусом праздничного вечера для учителей стала возможность встретить любимого актера и сфотографироваться с ним — церемонию награждения провел народный артист РФ Дмитрий Харатьян.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне губернатор Курганской области Вадим Шумков поддерживает президента России Владимира Путина в вопросе единых подходов к воспитанию и образованию в стране.