Лондон, 6 октября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Героиней множества интернет-мемов и пародий стала премьер-министр Великобритании Лиз Трасс после своего выступления на конференции Консервативной партии. Об этом 5 октября сообщает The Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чарли Карл III и Лиз Трасс

Причиной для разгула фантазии интернет-пользователей стал синий фон, который позволяет желающим легко редактировать фотографии с Трасс, сделанные в ходе мероприятия. Первыми опубликовали отредактированные фотографии политические оппоненты британского премьер-министра из Лейбористской партии, после чего идея была подхвачена сторонними пользователями в сети Интернет.

Социальные сети заполонили мемы с Трасс, где она то стоит посреди дома, охваченного пожаром, то посреди разрушенного города или на фоне картины с изображением ада.

Особенную любовь пользователи демонстрируют к фото Трасс, размещённому на фоне графиков с резко упавшими экономическими и финансовыми показателями Великобритании после её вступления в должность главы правительства страны.

Напомним, Лиз Трасс была избрана главой правящей Консервативной партии Великобритании и премьер-министром страны 5 сентября. Уже через месяц на фоне экономического кризиса в стране в британском парламенте задумались о вынесении вотума недоверия Трасс.