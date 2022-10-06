Вашингтон, 6 октября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче предсезонного турнира Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Michael Miller Александр Овечкин

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также отличились Коннор Макмайкл, Ник Дженсен и Коннор Браун. Форвард Евгений Кузнецов отметился голевым пасом.

У «Детройта» точными бросками отметились форварды Тайлер Бертуцци и Майкл Расмуссен.

Напомним, сезон 2022/23 регулярного чемпионата НХЛ начнётся 7 октября.

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