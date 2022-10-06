Якутск, , 08:14 — REGNUM Сорваны сроки строительства здания многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса в селе Борогонцы Усть-Алданского района Якутии. Работы отстают от графика, но глава Якутии Айсен Николаев настаивает, чтобы объект ввели в эксплуатацию в 2022 году, об этом он написал в своём телеграм-канале.

Строительство Cheboksary.ru

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По информации представителя регионального отделения Народного фронта Антона Жондорова, объект должны были достроить 31 мая, в нём собирались проводить Спортивные игры народов Якутии. Причиной переноса сроков сдачи объекта называют обводнённые грунты.

«На объекте работают люди и спецтехника, однако очевидно, что до конца года ввести здание не получится. Короб объекта не готов, соответственно, внутренняя отделка еще не проводилась, как и работы по благоустройству прилегающей территории», — отметил Антон Жондоров.

«Работы по строительству многофункционального спортивного комплекса в селе Борогонцы Усть-Алданского района отстают от графика. Поручил ввести объект в этом году, никаких переносов не должно быть», — распорядился Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алдане, Якутске и посёлке Чульман Нерюнгринского района Якутии в 2022 году достроят физкультурно-оздоровительные комплексы. Ввод объектов будет приурочен к 100-летию со дня образования Якутской АССР.