Москва, 6 октября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Рубль сдал позиции 5 октября по всем фронтам. Пара доллар/рубль на 2,07%, до 60,17 руб., евро/рубль — на 3,55%, до 58,40 руб., юань/рубль — на 4,59%, до 8,57 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Купюра в 1000 рублей

Значительные колебания на валютном рынке вызваны низкой ликвидностью. Объемы в основных парах снизились, в паре юань/рубль увеличились.

Негативное влияние на рубль оказал новый пакет санкций от ЕС, который может снизить приток валютной выручки от экспорта нефти.

Страны ЕС достигли договоренности по новому пакету санкций против России, который включает ограничение цен на российскую нефть. Правда, пока не договорились какой будет цена.

Европейский союз не хочет самостоятельно устанавливать потолок цены. Он будет установлен коалицией «Большой семерки» и других стран. То есть в общих чертах договорились о каком-то диапазоне, а по большому счету ни о чем не договорились.

Ограничение цен на российскую нефть должно вступить в силу с 5 декабря — одновременно с запретом на морские поставки нефти из России в ЕС.

Сегодня, 6 октября, утренняя сессия на Мосбирже открылась небольшим снижением по рублю. Курс доллара стартанул с уровня 60,77 руб. На момент написания обзора цена вернулась к отметке 60,26 руб.

Геополитика продолжает оказывать на рынок сильное влияние. Растущие нефтяные котировки будут сдерживать рубль от ослабления. Ожидается консолидация около уровня 60 руб. Сопротивлением выступает уровень 61,50 руб.

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