Канберра, , 08:06 — REGNUM Более 2200 мм осадков выпало с начала 2022 года в крупнейшем австралийском городе Сиднее, что является максимальным значением за всю историю наблюдений, сообщило Бюро метеорологии Австралии.

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Министр службы экстренной помощи штата Новый Южный Уэльс Стеф Кук заявил, что ситуация с осадками в регионе будет только ухудшаться. Он предупредил, что населению Сиднея следует готовиться к очередному сезону дождей и наводнениям.

Из-за масштабных паводков в Австралии в 2022 году погибло более 20 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа австралийское правительство объявило о том, что предоставит пакистанской стороне срочную финансовую помощь в размере $2 млн для ликвидации последствий разрушительного наводнения в Пакистане.