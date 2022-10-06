Пекин, 6 октября, 2022, 08:04 — ИА Регнум. По данным национального железнодорожного оператора, за шестой день недельных праздников по случаю Дня КНР, в Китае ожидается 6,55 млн железнодорожных пассажирских рейсов, поскольку все больше путешественников отправляются в обратные поездки, сообщает 6 октября агентство Синьхуа.

颐园新居 Высокоскоростной поезд в Китае

По данным компании China State Railway Group Co., Ltd., в общей сложности было организовано 8144 поезда, чтобы справиться с ажиотажем на 6 октября. По данным железнодорожного оператора, 5 октября на железных дорогах Китая было совершено около 6,12 млн пассажирских поездок. Местные железнодорожные власти улучшили обслуживание и управление безопасностью, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд пассажиров.

Ожидается, что железные дороги Китая обслужат 68,5 млн пассажиров во время 11-дневного ажиотажа в связи с национальными праздниками, который продлится с 28 сентября по 8 октября 2022 года.