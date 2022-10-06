Кызыл, , 08:04 — REGNUM В Туве с 5 октября отменён режим чрезвычайной ситуации в лесах, введённый из-за масштабных пожаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства республики.

Пожары в заповеднике «Убсунурская котловина» в Туве Телеграмм-канал Владислава Ховалыга

Также внесены изменения в постановление регионального правительства о введении особого противопожарного режима на территории региона. Согласно документу пребывание граждан в лесах без соответствующего разрешения был ограничен.

Напомним, то режим ЧС был объявлен 8 сентября, когда в лесах Тувы действовало около 20 лесных пожаров, крупнейшие из которых действовали в Эрзинском районе. На помощь местным пожарным были направлены отряды спасателей из Красноярского края и Хакасии, а также аэромобильная группировка МЧС.

По состоянию на 3 октября, в республике было зарегистрировано четыре лесных пожара на общей площади 3066 га.

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