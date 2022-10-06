Ханты-Мансийск, , 08:00 — REGNUM В Югре большинство предприятий работает с января по июль 2022 года с убытками. Об этом сообщается в отчёте Тюменьстата.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Финансовый сальдированный результат составил за указанный период составил минус 87 млрд рублей, в 2021 году сальдированный результат с января по июль составлял плюс 644,4 млрд рублей.

По данным департамента недропользования и природных ресурсов, на долю ХМАО приходится около 42% общероссийской добычи. При этом в Югре в сфере добычи полезных ископаемых увеличились убытки — минус 137,6 млрд рублей в первом полугодии 2022 года против минус 8,9 млрд рублей в аналогичном периоде 2021 года.

Прибыльными оказались: строительство — 71,8% доходных предприятий, торговля — 80%, обрабатывающие производства — 76,7%, транспортировка и хранение — 69,9%, сельское, лесное хозяйство — 60%. В целом доля прибыльных предприятий по ХМАО составляет 67%. Это на 2,9% меньше чем в 2021 году.

Экономист Константин Селянин пояснил Муксун. fm убытки в нефтегазовой сфере Ханты-Мансийского автономного округа в первом полугодии 2022 года, как ни странно, укреплением рубля и обесцениванием доллара. Так как «Сургутнефтегаз» разместил на своих валютных депозитах около 3,5 трлн рублей или 58 млрд долларов, и этим «испортил общую картину» — прибыль обесценилась, поясняет эксперт.

Константин Селянин считает, что российским нефтяникам в 2023 году нужно приготовиться к трём главным вызовам: сильная зависимость от мировых цен на нефть; так называемое «раскулачивание» со стороны государства, повышение налоговой нагрузки на отрасль; с уходом мировых нефтесервисных компаний начнутся проблемы с трудноизвлекаемой нефтью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участники Тюменского промышленно-энергетического форума дали прогноз, что цена на нефть марки Brent за баррель в конце 2022 года составит менее $ 70.

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