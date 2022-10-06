Лесбос, Греция, 6 октября, 2022, 07:58 — ИА Регнум. У берегов греческого острова Лесбос в результате крушения уже второго за последние сутки судна с нелегальными мигрантами погибло не менее 15 человек. Об этом со ссылкой на заявление греческой береговой охраны 6 октября сообщает Agence France-Presse.

seafarersjournal.com Терпящие бедствие мигранты

По предварительной информации греческих спасателей, на борту злополучного судна Эгейское море пытались пересечь порядка 40 человек. К настоящему времени из воды удалось поднять пять пострадавших, 15 мигрантов считаются погибшими.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вблизи греческого острова Китира, находящегося на стыке Ионического и Эгейского морей, началась крупномасштабная операция береговой охраны Греции по поиску и спасению порядка 100 мигрантов с затонувшего парусного судна.