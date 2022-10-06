Новосибирск, 6 октября, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Сотрудники управления ФСБ России по Новосибирской области прекратили работу международного канала поставки наркотиков на территорию Сибири, сообщает пресс-служба областного управления ведомства.

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«Сотрудниками органов безопасности в Новосибирске задержан безработный житель Томска 1974 года рождения, организовавший канал поставки наркотиков посредством интернет-магазина», — добавили в управлении.

Отмечается, что в ходе обысков у подозреваемого изъяли более 1,9 килограмма запрещенных веществ. По предварительной версии, эту партию задержанный хотел распространить в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст.228.1 УК РФ — «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». В настоящее время задержанный находится под арестом.