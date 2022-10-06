Москва, , 07:54 — REGNUM Стоящие за спиной западной бюрократии элиты страстно желают того, чтобы Россия применила ядерное оружие на территории бывшей УССР, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в прямом эфире «Радио Комсомольская Правда».

Сергей Кургинян © ИА REGNUM

«Стоящие за спиной этой бюрократической швали, они просто хотят один раз сильно долбануть и перестроить мир. Их очень немного, но они очень влиятельны. Это не только экзистенциалисты, это несколько групп, мы их видим. А другие хотят нас затянуть в это, понимаете? Поймите, у нас достаточно конвенционального оружия, чтобы сделать все. Мы не имеем права и не должны применять никакое ядерное оружие не потому, что мы слабые и боимся чего-то, а потому что мы можем все сделать иначе», — заявил Кургинян.

По его словам, есть тонкие, сложные и гибкие методы, которые спасают ситуацию для России, поэтому не надо обнажать «ядерный бицепс» без особой необходимости. И дело в том, что Россия обладает конвенциональным оружием, которое не менее эффективно, чем ядерное. Уже сегодня мы вошли в стадию развития средств поражения, когда условную Хиросиму и Нагасаки можно было бы уничтожить и без ядерного оружия.

«А Дрезден и другие города уничтожали без. А мы в совершенно новой эпохе. Мобилизуйте конвенциональные возможности. Не пытайтесь, говорю тем, кто это делает, еще и еще грести людей, если вы не можете их развернуть. Гребите как можно больше, но тогда разворачивайте, и разворачивайте по-настоящему. Военный бюджет должен быть удвоен. Если этого не произойдет, будет беда, и в этой беде будет плохо всем… Никто не уцелеет, если придет беда, эту войну нельзя проиграть», — добавил эксперт.

Он также отметил, что проигрыш станет концом всей страны, включая саму власть. Главное сегодня сделать так, чтобы люди поняли, за что и против чего сейчас ведется война. А люди этого не понимают, и страна не находится в сущностно-мобилизационном состоянии, потому что оно сущностно ждет правды, какой бы горькой она не была, а ей этой правды не дают.