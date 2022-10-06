Удвоить военный бюджет, а не ядерное оружие применять! — Кургинян о ловушке
Москва, 6 октября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Стоящие за спиной западной бюрократии элиты страстно желают того, чтобы Россия применила ядерное оружие на территории бывшей УССР, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в прямом эфире «Радио Комсомольская правда».
По его словам, есть тонкие, сложные и гибкие методы, которые спасают ситуацию для России, поэтому не надо обнажать «ядерный бицепс» без особой необходимости. И дело в том, что Россия обладает конвенциональным оружием, которое не менее эффективно, чем ядерное. Уже сегодня мы вошли в стадию развития средств поражения, когда условную Хиросиму и Нагасаки можно было бы уничтожить и без ядерного оружия.
Он также отметил, что проигрыш станет концом всей страны, включая саму власть. Главное сегодня сделать так, чтобы люди поняли, за что и против чего сейчас ведется война. А люди этого не понимают, и страна не находится в сущностно-мобилизационном состоянии, потому что она сущностно ждет правды, какой бы горькой она ни была, а ей этой правды не дают.