Кемерово, , 07:54 — REGNUM Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки по факту избиения подростка в Кузбассе. Об этом говорится на сайте ведомства.

Подросток (сс) Jesús Rodríguez

Напомним, что ранее СМИ сообщили что в кузбасском городе Топки в одной из школ подросток избил сверстника и даже прыгнул ему на голову. По словам детей, драки в образовательном учреждении происходят регулярно, но руководство школы ничего не предпринимает.

«По данному факту проводится доследственная проверка. Следствию предстоит установить участников избиения, их возраст, причину конфликта, тяжесть причиненного вреда здоровью пострадавшего, а также проанализировать причины и условия, способствовавшие такому поведению подростков. Будет дана юридическая оценка действиям администрации учебного учреждения», — уточнили в СКР.

В свою очередь Александр Бастрыкин уже поручил руководству регионального управления ведомства представить доклад о ситуации и поставил на контроль ход и результаты проверки.