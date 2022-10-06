Каратузский район, , 07:51 — REGNUM Инспекторы министерства экологии Красноярского края проверили деятельность золотодобывающих организаций в Каратузском районе. Нарушения нашли на ручье Веселый, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Золотодобыча US FWS

Как выяснилось, предприятие обустроило руслоотводный канал без разрешительных документов. На месте взяты пробы воды, результаты проверки направят в природоохранную прокуратуру.

«Проверки на предприятиях по добыче россыпного золота проводятся в течение сезона. В крае проверено около 34 предприятий, в работе десяти из них выявлены нарушения», — добавили в ведомстве.

Власти региона просят местных жителей сообщать о нарушениях природоохранного законодательства по телефону горячей линии министерства.