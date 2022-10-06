Москва, 6 октября 2022, 07:51 — REGNUM Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.
В составе СКА шайбы забросили нападающий Дмитрий Яшкин, защитник Игорь Ожиганов и форварды Захар Бардаков, Василий Глотов и Михаил Воробьёв.
У «Спартака» точным броском отметился нападающий Матвей Заседа.
На сегодняшний день СКА занимает первое место в Западной конференции, на счету команды 29 очков. «Спартак» идёт на пятом месте в Западной конференции с 17 очками.
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