Москва, 6 октября, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА

В составе СКА шайбы забросили нападающий Дмитрий Яшкин, защитник Игорь Ожиганов и форварды Захар Бардаков, Василий Глотов и Михаил Воробьёв.

У «Спартака» точным броском отметился нападающий Матвей Заседа.

На сегодняшний день СКА занимает первое место в Западной конференции, на счету команды 29 очков. «Спартак» идёт на пятом месте в Западной конференции с 17 очками.

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