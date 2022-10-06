Красноярск, , 07:47 — REGNUM Администрация Красноярска договорилась с местными и региональными производителями о пошиве и закупке нескольких сотен спальных мешков для мобилизованных. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 октября в мэрии города.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Спальники — одна из позиций, необходимых нашим мобилизованным ребятам. Однако сейчас в Красноярске на этот товар есть дефицит», — объяснили своё решение в мэрии.

Как сообщается в телеграм-канале горадминистрации, первая партия спальников-одеял, а также сухих пайков уже собрана. Их отправят мобилизованным красноярцам в одну из учебных частей, где спальники наиболее необходимы.

Городские власти договариваются с местными производителями о необходимости дальнейшего пошива этого товара.

Как сообщало ИА REGNUM, постановление о единовременной денежной выплате мобилизованным в размере 100 тысяч рублей принято в Красноярском крае.

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