Веллингтон, , 07:47 — REGNUM Визит в Новую Зеландию главы МИД Индии дает возможность Веллингтону укрепить отношения с Нью-Дели. Об этом заявила глава новозеландского МИД Нанайа Махута в ходе пресс-конференции.

Новая Зеландия

Соответствующее заявление министр сделала после встречи с индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром в Окленде.

«Мы обсудили возможности по расширению сотрудничества в новых областях, таких как борьба с изменениями климата и устойчивое развитие сельского хозяйства», — заявила она.

Махута добавила, что Новая Зеландия также хочет сотрудничать с Индией в сфере экономики, развития технологий, культуры, а также сферы обслуживания. Отмечается, что встреча проходила в 70-летнюю годовщину установления дипломатических отношений между Индией и Новой Зеландией.