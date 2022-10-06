Тегеран, , 07:56 — REGNUM 5 октября первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер призвал приложить усилия для реализации соглашений о сотрудничестве между Ираном и Россией, заявив, что такой подход поможет защитить интересы обеих стран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

Мохбер провёл беседу с помощником президента России Игорем Левитиным в Москве через несколько часов после того, как он прибыл в российскую столицу для участия во втором Каспийском экономическом форуме, который должен состояться 6 октября.

Иранский чиновник отметил, что Иран и Россия уже достигли хороших соглашений об активизации сотрудничества в энергетическом секторе и теперь могут также работать над планами по расширению связей в банковском секторе.

По его мнению, обе стороны теперь должны ускорить усилия по выполнению своих соглашений.

Российский политик, со своей стороны, заявил о решимости своей страны развивать отношения с Исламской Республикой.

Мохбер возглавляет высокопоставленную экономическую и политическую делегацию во время своей поездки в Москву, где он также встретится с официальными лицами других стран, принимающих участие во втором Каспийском экономическом форуме.