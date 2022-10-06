Абуджа, , 07:46 — REGNUM Незаконный трубопровод, идущий от одного из основных нефтяных терминалов к морю, был обнаружен в Нигерии, заявил глава нигерийской государственной нефтяной компании NNPC Меле Кьяри в ходе выступления в парламенте страны, сообщает Reuters.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, нелегальный трубопровод, длина которого составляет 4 км, использовался 9 лет. Кьяри отметил, что масштабы и темпы хищения нефти в Нигерии приобрели беспрецедентный масштаб.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в штате Риверс на юге Нигерии произошел взрыв на нелегальном заводе по переработке нефти, после чего вспыхнул пожар. Предприятие располагалось в месте врезки в трубопровод. В результате случившегося погибло более 100 человек.

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