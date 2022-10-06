Тегеран, 6 октября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. 5 октября сирийский премьер-министр Хусейн Арнус заявил, что его страна приветствует иранские компании, которые заинтересованы в инвестировании в Сирию. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

קרלוס הגדול Иран и Сирия на карте мира

Арнус сделал это замечание в ходе встречи с министром дорожного хозяйства и городского развития Ирана Ростамом Касеми.

Премьер-министр Сирии выразил благодарность Исламской Республике Иран за оказываемую поддержку, отметив решение Тегерана поставлять нефть в Сирию. Он упомянул о процессе восстановления, продолжающемся в Сирии после одиннадцати лет войны, призвав к более широкому сотрудничеству с Ираном.

Касеми, со своей стороны, заявил, что Иран будет поддерживать сирийский народ в различных областях, включая экономику.

Министр дорожного хозяйства и городского развития Ирана прибыл в Дамаск с двухдневным визитом.

Ранее он также встретился с сирийским министром общественных работ и жилищного строительства Сухайлом Мухаммедом Абдуллатифом.