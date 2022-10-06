Тегеран, , 08:40 — REGNUM 5 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан предостерег Европейский союз от любых поспешных политических действий в связи с недавними беспорядками в стране, заявив, что Исламская Республика ответит взаимностью в случае подобных актов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан Mfa.gov.ir

АмирАбдоллахиан сделал комментарий в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем на следующий день после того, как европейский дипломат заявил, что блок рассматривает возможность применения санкций против Ирана в связи с гибелью 22-летней Махсы Амини.

Высокопоставленный иранский дипломат заявил, что судебная власть расследует кончину девушки на основе государственных законов, при этом результаты расследования в ближайшее время будут обнародованы.

Он также отметил, что люди имеют право выдвигать мирные требования, и иранское правительство всегда обращает на это внимание. «Однако стоит их отличать от участников беспорядков, которые поджигают машины скорой помощи, наносят ущерб банкам и общественным местам, нападают на полицию и совершают террористические акты», — подчеркнул дипломат.

Министр иностранных дел Ирана вновь предостерег Европейский Союз от любых поспешных политических действий, основанных на необоснованных обвинениях и направленных на подстрекательство бунтовщиков и террористов, которые нацелены на жизнь иранского народа.