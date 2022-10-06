Тегеран, 6 октября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. 5 октября венгерский депутат и иранский дипломат провели переговоры о политике разрешения вооруженного конфликта в Европе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Mostafa Asgari Али Багери Кяни

Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани, который находится в Венгрии во главе делегации для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, встретился с председателем венгерского Национального собрания по иностранным делам Жолтом Неметом.

Заместитель министра иностранных дел назвал кризис на территории бывш. УССР не только источником напряженности между европейскими странами, но и первопричиной угрозы продовольственной и энергетической безопасности в мире.

Багери Кани также отметил, что Будапешт и Тегеран выступают против конфликта, поскольку Венгрия и Иран расположены в непосредственной близости от территории бывш. УССР и России; поэтому было бы лучше посадить вовлечённые государства за стол переговоров.

Иранский дипломат указал на поездку парламентской делегации в Венгрию, отметив, что Исламская Республика придает большое значение парламентским отношениям с европейской страной, подчеркнув, что роль парламентов в расширении и укреплении двусторонних связей имеет большое значение.

Венгерский депутат, со своей стороны, выразил надежду, что два государства продолжат обмен парламентскими делегациями, отметив, что роль Ирана в региональной стабильности и безопасности неоспорима, в связи с чем Венгрия также придает особое значение укреплению связей с Исламской Республикой.