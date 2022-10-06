Кызыл, 6 октября, 2022, 07:42 — ИА Регнум. В Туве на торжественном заседании, посвящённого Дню учителя глава республики Владислав Ховалыг назвал имя нового министра образования. Алексея Храмцова на этой должности сменила Ирина Биче-оол, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Министерство образования Тувы Ирина Биче-оол

Новый министр родилась в селе Самагалтай Тес-Хемского района, в 1982 году закончила Читинский государственный педагогический институт им. Н. Г. Чернышевского. Проработала много лет учителем математики в родной школе, а также школе №1 г. Кызыла.

«С 2002 года до настоящего времени возглавляла Республиканский лицей-интернат. Почетный работник общего образования Российской Федерации, Заслуженный работник образования Республики Тыва, награждена медалью «За службу образованию» и медалью РТ «За доблестный труд», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний министр должен был покинуть свой пост ещё в сентябре, однако в связи с затянувшимся ремонтом в ряде школ, Храмцов проработал чуть дольше. К настоящему времени вопрос с ремонтом, по словам глав региона, в основном решён.