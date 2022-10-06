Тегеран, 6 октября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. 5 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Исламская Республика проявляет ответственность в связи с гибелью ребенка в стране, однако Тегеран не приемлет вмешательства некоторых европейских чиновников в последние события в Иране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

En.mfa.ir Хосейн Амир Абдоллахиан

Амир Абдоллахиан сделал эти замечания в телефонном разговоре со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, обсудив с ним двусторонние связи, переговоры в Вене по отмене антииранских санкций, а также иностранное вмешательство во внутренние дела исламской страны.

«Исламская Республика Иран верит в демократию на практике», — сказал иранский министр, отметив, что власти всегда прислушивались к мирным требованиям граждан, однако некоторые организованные элементы и террористы пытались сорвать мирные собрания иранского народа в Захедане (провинция Систан и Белуджистан) с целью превратить протесты в насилие, хаос и массовые убийства ни в чем не повинных гражданских лиц.

«Однако великая нация Ирана прибегла к своей политической проницательности, чтобы противостоять иностранному вмешательству, и не позволила некоторым элементам запятнать политическую независимость, территориальную целостность и суверенитет страны», — сообщил высокопоставленный дипломат.

В другом месте своего выступления глава МИД Ирана сослался на договоренности, достигнутые в ходе его недавней поездки в Рим, отметив, что обе страны преуспели в подготовке новой дорожной карты, при этом Иран придает важное значение расширению существующих исторических и дружественных связей с Италией.