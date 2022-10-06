Москва, , 07:42 — REGNUM Если Россия за три-четыре месяца не введет в строй иного качества бойцов, не признаем и не исправим наличествующие ошибки, мы рискуем потерпеть поражение в войне с Западом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в прямом эфире «Радио Комсомольская Правда».

Сергей Кургинян Григорий Фадеев © ИА REGNUM

«Нужно говорить правду. Нельзя паниковать, нельзя устраивать выяснение отношений между различными каналами, кто там хороший генерал-полковник, а кто плохой. Это нельзя. А вести расстрел за дезертирство и все прочее надо. Мы сейчас гребем под гребенку людей. Надо в каждом крупном комиссариате… нужно ввести должность, которая позволяет выставлять категорию физическую и психическую — сильно мотивирован, не устойчив, слабо мотивирован, не мотивирован. И собирать надо лучшее. Это лучшее надо правильно учить… Инфраструктура подготовки людей к войне разрушена. Концепция большой конвенциональной войны была уничтожена. Это надо восстанавливать», — заявил Кургинян.

По его словам, восстанавливать это все невозможно не введя восстановителей. России нужна другая система обучения, другая компьютерная вооруженность. Огромное количество современных танков Т-90 в количестве более 2500 штук было продано странам Востока и Африки, а российская армия на территории бывшей УССР в лучшем случае имеет один батальон с таким вооружением. России же нужен такой оборонзаказ, когда современная техника будет поступать на фронт как можно скорее.

«Президент же об этом говорит, понимаете. Вопрос не о том, что надо говорить, а вопрос в том, за какие именно преступления и ошибки, связанные с проведением военных действий следует карать беспощадно перед строем. Когда и каких героев надо поощрять. Как надо продвигать людей, проявивших себя в том же ДНР, ЛНР и так далее. Многие из тех, кто себя проявил, лучше воюют. Как быстро в игру войдет молодой генералитет, который действительно хочет воевать. Как быстро мы получим новую стратегию войны и новые подготовленные кадры. Будут ли эти кадры высоко мотивированы. И, наконец, будут ли люди понимать, за что они воюют?», — продолжил Кургинян.

По его словам, сегодня надо признать ошибки, надо расставить все точки над и. Иначе мы победить не сможем, а если не будет победы, будет расчленение России и геноцид народа, и никакого будущего у нас не будет. У России на введение в строй высокомотивированных, высоко оснащенных и подготовленных военных структур в России осталось максимум три-четыре месяца. Но этого нельзя делать руками тех, кто занимается этим сегодня, потому что эти люди хорошо берут откаты, но не способны ковать победу. Нужно без «пурги» честно признать проблемы и ошибки, иначе будет поздно.