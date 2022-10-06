Кургинян отвел армии России четыре месяца до точки невозврата
Москва, 6 октября, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Если Россия за три-четыре месяца не введет в строй иного качества бойцов, не признает и не исправит наличествующие ошибки, мы рискуем потерпеть поражение в войне с Западом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в прямом эфире «Радио Комсомольская правда».
По его словам, восстанавливать это все невозможно, не введя восстановителей. России нужна другая система обучения, другая компьютерная вооруженность. Огромное количество современных танков Т-90 в количестве более 2500 штук было продано странам Востока и Африки, а российская армия на территории бывшей УССР в лучшем случае имеет один батальон с таким вооружением. России же нужен такой оборонзаказ, когда современная техника будет поступать на фронт как можно скорее.
По его словам, сегодня надо признать ошибки, надо расставить все точки над i. Иначе мы победить не сможем, а если не будет победы, будет расчленение России и геноцид народа, и никакого будущего у нас не будет. У России на введение в строй высокомотивированных, высоко оснащенных и подготовленных военных структур в стране осталось максимум три-четыре месяца. Но этого нельзя делать руками тех, кто занимается этим сегодня, потому что эти люди хорошо берут откаты, но не способны ковать победу. Нужно без «пурги» честно признать проблемы и ошибки, иначе будет поздно.