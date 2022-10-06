Тегеран, 6 октября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. 5 октября первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что второй Каспийский экономический форум имеет большое значение для прибрежных государств, которые стремятся развивать всесторонние отношения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

NASA Каспийское море

Мохбер сделал это заявление перед своим отъездом из Тегерана для участия во втором Каспийском экономическом форуме в столице России.

Первый вице-президент, возглавляющий высокопоставленную экономическую и политическую делегацию, собирается выступить с речью на Каспийском экономическом форуме и встретиться с некоторыми официальными лицами в кулуарах мероприятия. Иранские министры экономики, нефти и сельского хозяйства, а также некоторые заместители министров сопровождают представителя президента страны в этой поездке.

Чиновник обратился к журналистам в аэропорту, заявив, что двухдневный визит состоится по приглашению премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Прибрежные государства Каспийского моря полны решимости расширять сотрудничество в области инвестиций, транзита и экономических обменов», — отметил он, выразив надежду, что это мероприятие может заложить основу для достижения серьезных соглашений.