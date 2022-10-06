Тегеран, 6 октября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Иранский паломник, который провел 80 дней в заключении в Саудовской Аравии, вернулся в Иран и подробно рассказал об обвинениях, которые привели к его аресту и допросам в арабском государстве. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 5 октября.

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После своего возвращения Халил Дардманд встретился с представителем Верховного лидера по делам хаджа АбдольфаттахомНаввабом и главой Организации хаджа и паломничества Сейедом Садегом Хоссейни.

Паломник указал на испытание, которому он подвергся во время допроса, когда саудовская полиция попыталась обвинить его в том, чего он не совершал.

Представитель Верховного лидера выразил удовлетворение возвращением иранского паломника в страну, указав на усилия и последовательные меры, предпринятые иранскими властями, чтобы проложить путь к его освобождению из саудовской тюрьмы.

Навваб поблагодарил паломника за то, что он стойко противостоял давлению в течение почти трех месяцев заключения на территории Саудовской Аравии.

Иранский паломник был арестован из-за того, что сфотографировался перед Каабой, демонстрируя фотографию иранского генерал-лейтенанта-мученика КассемаСулеймани.