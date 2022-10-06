Нью-Дели, 6 октября, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В Индии в результате произошедшего в округе Палаккад южного штата Керала столкновения двух пассажирских автобусов погибли не менее девяти человек, в том числе пятеро школьников. Об этом 6 октября сообщает телеканал NDTV.

(сс) Lingaraj GJ Автомобильное движение в Индии

По его данным, трагедия произошла около полуночи 5 октября. Один из столкнувшихся автобусов перевозил возвращавшихся с экскурсии детей.

В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гватемале пикап с пассажирами упал в пропасть глубиной 250 метров.