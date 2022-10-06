Тегеран, 6 октября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Губернатор округа Хой (северо-запад Ирана), находившегося ранее в эпицентре землетрясения, объявил о том, что во время землетрясения магнитудой 5,4 никто из жителей не пострадал. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

♒ ♒ ♒ ♒ Последствия землетрясения

Землетрясение магнитудой 5,4 балла по шкале Рихтера потрясло округ Хой в северо-западной иранской провинции Западный Азербайджан, причем подземные толчки также ощущались в близлежащих округах.

В интервью агентству IRNAЗабихолла Каземи заявил, что посетил больницу, чтобы получить информацию о положении раненых.

«Хотя число тех, кто пострадал в результате землетрясения, было большим, им оказали помощь своевременно. Кроме того, травмы пострадавших оказались незначительными», — отметил губернатор.

Далее он подчеркнул, что оценка показывает, что землетрясение повредило 200 жилых домов, однако повреждения также не были серьезными.