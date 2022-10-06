Минск, , 07:38 — REGNUM Подмосковный «Витязь» одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Игроки ХК «Витязь» Hcvityaz.ru

В составе «Витязя» дубль оформил нападающий Иван Зинченко. Ещё по шайбе забросили Александр Яремчук, Кирилл Рассказов и Степан Старков.

У «Динамо» точными бросками отметились форварды Владимир Алистров, Ник Меркли и Седрик Пакетт.

На сегодняшний день «Витязь» занимает третье место в Западной конференции, на счету команды 19 очков. «Динамо» идёт на седьмом месте в Западной конференции с 16 очками.

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