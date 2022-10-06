Тегеран, , 09:07 — REGNUM Третий транзитный поезд России, направлявшийся в Индию, прибыл в южный иранский порт, объявил представитель иранской провинции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 5 октября.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Еще два транзитных поезда с 37 и 39 вагонами калийных удобрений прибыли в Бандар-Аббас за последние два дня», — сообщил IRNA глава железнодорожной компании Хормузган Хамид Гогочани.

«Поезда отправляются из России, проходят Казахстан и Туркменистан и прибывают на границу с Сарахсом в северо-восточной иранской провинции Разави Хорасан; затем, проехав около 1600 километров, они направляются в Бандар-Аббас», — сказал чиновник.

«Грузы отправятся из Бандар-Аббаса в Индию на кораблях», — отметил иранский представитель.

Как подчеркнул чиновник, такой транзит доказывает стратегическое положение Ирана в транспортном коридоре Север-Юг.