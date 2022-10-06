Екатеринбург, 6 октября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Уроженец Пермского края пытался перевести через границу около 100 флаконов духов. Незаконный груз обнаружили сотрудники таможни «Кольцово» Екатеринбурга, сообщили журналистам в Уральском таможенном управлении.

Popadius Таможня

Мужчина прибыл в уральскую столицу авиарейсом из Душанбе. Проходя «зеленый» коридор, он отметил, что у него нет товара для декларирования. Однако в ходе досмотра таможенники обнаружили у него 94 флакона брендированный духов. При этом пассажир уверял что найденное приобрёл в Таджикистане для личного пользования.

Сотрудники таможни изъяли незадекларированный товар. Мужчине грозит штраф.