Москва, , 07:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин должен честно рассказать народу России, как он пытался ввести Россию в Запад, но сказал нет расчленению страны, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в прямом эфире «Радио Комсомольская Правда».

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент России лично говорил о том, что он спрашивал президента Клинтона , нельзя ли войти в НАТО? Ну вряд ли он хотел войти в «сатанизм». Я цитирую президента… Значит на тот год, по-видимому, не было никакого представления о том, что это сатанизм. И вопрос тут идет не о словах Ельцина , а о словах Путина. Слова о том, что мы партнеры и прочее тоже произносились. Вся экономическая жизнь, и все строилось под союз с Западом, под вхождение в Запад. Все строилось под это. Далее под это же создавалась экономика и армия и все остальное и были сделаны далекоидущие действия на этом направлении», — заявил Кургинян.

По его мнению, президенту России в районе 2007 года было сказано, что входить в Запад России надо будет по частям. И этот тезис, поддержанный частью прежней госбезопасности России, которая имеет и сегодня своих наследников и которая ассоциируется с именем покойного экс-главы Пятого ГУ КГБ СССР Филиппа Денисовича Бобкова, был поддержан. Об этом говорит и отклик философа Анатолия Ракитова и прочих деятелей.