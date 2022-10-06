Москва, 6 октября, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин должен честно рассказать народу России, как он пытался ввести Россию в Запад, но сказал нет расчленению страны, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в прямом эфире «Радио Комсомольская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Президент России лично говорил о том, что он спрашивал президента Клинтона, нельзя ли войти в НАТО? Ну вряд ли он хотел войти в «сатанизм». Я цитирую президента… Значит на тот год, по-видимому, не было никакого представления о том, что это сатанизм. И вопрос тут идет не о словах Ельцина, а о словах Путина. Слова о том, что мы партнеры и прочее, тоже произносились. Вся экономическая жизнь и все строилось под союз с Западом, под вхождение в Запад. Все строилось под это. Далее под это же создавалась экономика и армия, и все остальное, и были сделаны далекоидущие действия на этом направлении», — заявил Кургинян.

По его мнению, президенту России в районе 2007 года было сказано, что входить в Запад России надо будет по частям. И этот тезис, поддержанный частью прежней госбезопасности России, которая имеет и сегодня своих наследников и которая ассоциируется с именем покойного экс-главы Пятого ГУ КГБ СССР Филиппа Денисовича Бобкова, был поддержан. Об этом говорит и отклик философа Анатолия Ракитова и прочих деятелей.

«Президент сказал свое жесткое «нет!». В этот момент, когда стало ясно, что все, край. Далее стало ясно, что это не просто край, все дело идет к добиванию России совсем до конца. Тогда [и территория бывшей УССР] здесь была главным пунктом, фактически был оказано противодействие, после которого ни о каком вхождении в Запад говорить не приходилось. Но еще в момент блистательного введения Крыма в состав Российской Федерации… я говорил, что началась холодная война. И мне было отвечено высокими официальными лицами, что ничего подобного, нам сказано, что ее не будет. Ну так как, нет ее?» — продолжил Кургинян.