Тегеран, 6 октября 2022, 08:46 — REGNUM 5 октября генеральный директор департамента Западной Европы министерства иностранных дел Ирана вызвал посла Великобритании в Тегеране Саймона Шерклиффа в знак протеста против высказываний официальных лиц европейского государства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран
Иран
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Исламская Республика Иран решительно осуждает такое вмешательство, основанное на фальшивой и провокационной интерпретации», — сказал иранский представитель послу, отвергая эти замечания.

«К сожалению, британская сторона, делая односторонние заявления, показывает, что она участвует в сценариях, подготовленных лицами, которые ведут антиисламскую деятельность», — отметил чиновник.

Генеральный директор департамента Западной Европы также подчеркнул, что Исламская Республика Иран примет во внимание все возможные альтернативы, чтобы зеркально отреагировать на любые провокационные шаги Великобритании.