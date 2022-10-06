Тегеран, 6 октября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. 5 октября генеральный директор департамента Западной Европы министерства иностранных дел Ирана вызвал посла Великобритании в Тегеране Саймона Шерклиффа в знак протеста против высказываний официальных лиц европейского государства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Исламская Республика Иран решительно осуждает такое вмешательство, основанное на фальшивой и провокационной интерпретации», — сказал иранский представитель послу, отвергая эти замечания.

«К сожалению, британская сторона, делая односторонние заявления, показывает, что она участвует в сценариях, подготовленных лицами, которые ведут антиисламскую деятельность», — отметил чиновник.

Генеральный директор департамента Западной Европы также подчеркнул, что Исламская Республика Иран примет во внимание все возможные альтернативы, чтобы зеркально отреагировать на любые провокационные шаги Великобритании.