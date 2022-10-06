Екатеринбург, 6 октября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков проверил условия для мобилизованных в Еланском гарнизоне Свердловской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»).

Минобороны России Олег Салюков

Визит состоялся 5 октября. По словам Иванова, он прошёл конструктивно, в рабочем порядке. Замечаний к работе гарнизона у Салюкова не возникло.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еланском гарнизоне учебного центра Минобороны погибли двое мобилизованных. Свердловский омбудсмен по правам человека Татьяна Мерзлякова заявила, что произошедшее не связано с условиями в гарнизоне. А уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова отметила, что информации о гибели резервистов ей и вовсе не поступало.