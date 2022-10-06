Благовещенск, 6 октября, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Семьи мобилизованных резервистов из Амурской области могут обращаться за помощью в специальный центр. Структура начала работать 6 октября в Благовещенске, сообщил в своём телеграм-канале мэр города Олег Имамеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Принимать обращения будут в будние дни. Обращаться родственники военнослужащих также могут по электронной почте и через социальные сети.

«С каждым обращением будем работать индивидуально», — подчеркнул глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Амурской области на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового училища (ДВОКУ) провели телефонную связь для резервистов. Благодаря этому военнослужащие смогут бесплатно звонить родным.