Южно-Сахалинск, 6 октября, 2022, 07:30 — ИА Регнум. В Донбасс с Сахалина 7 октября отправится руководство музейно-мемориального комплекса «Победа», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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В командировку поедут директор музея Юрий Филипенко и заведующий сектором научного отдела Евгений Каган. Им предстоит собрать материалы и артефакты, пообщаться с участниками специальной операции для созания на Сахалине новой экспозиции, посвященной событиям в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, бурятское отделение организации ветеранов «Боевое братство» просят присвоить звание Героя России гвардии полковнику Виталию Сукуеву, погибшему в конце сентября в Херсонской области.