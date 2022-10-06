Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:29 — REGNUM В Новокузнецке около 300 женщин объединились для помощи мобилизованным мужчинам. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Около 300 женщин Новокузнецка и Новокузнецкого района объединились в сообществе #КуZнядляПобеды, — нависал глава муниципалитета в своём телеграм-канале. — Цель одна — помочь мужчинам, которые сейчас находятся вдали от тёплого домашнего очага — своей семьи».

Участники сообщества считают, что «от каждого из нас зависит Победа».

«Если наши парни сейчас защищают Родину, то мы — шьём и вяжем на фронт. Шьем балаклавы, нательное белье, толстовки. Вяжем рукавицы и носки», — уточняют участницы.

Напомним, ранее жители Новокузнецка за два дня перечислили на специальный счёт с назначением платежа «Своих не бросаем!» 1,5 млн рублей.

Читайте также: Жители Новокузнецка за два дня собрали для мобилизованных 1,5 млн рублей