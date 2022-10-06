Улан-Удэ, 6 октября, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В Бурятии сотрудники Многофункционального центра перечислили свой однодневный заработок в помощь мобилизованным гражданам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения.

Https://www.volgograd.ru/ МФЦ «Мои документы»

«Многофункциональный центр не смог оставаться в стороне от призыва об оказании помощи и поддержке наших бойцов. Поэтому коллективом учреждения было принято решение о сборе средств для мобилизованных граждан Бурятии и перечислении однодневного заработка», — говорится в сообщении.

Всего сотрудниками центра было собрано около 500 тыс. рублей, которые перечислили на специально созданный расчётный счёт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее овцевод из Селенгинского района передал почти весь произведённый им войлок — 550 кг из 600 для пошива тёплых вещей бойцам, участвующим в специальной военной операции.

Подробнее: Овцевод из Бурятии передал сотни кг войлока для пошива тёплых вещей бойцам