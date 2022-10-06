Гол Месси не помог ПСЖ обыграть «Бенфику» в матче Лиги чемпионов
Лиссабон, 6 октября, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Португальская «Бенфика» сыграла вничью с французским ПСЖ в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Agência Brasil
Лионель Месси
На 22-й минуте счёт в матче открыл нападающий ПСЖ Лионель Месси. А на 41-й полузащитник французского клуба Данилу Перейра забил в свои ворота.
На сегодняшний день «Бенфика» занимает второе место в группе H, на счету команды семь очков. ПСЖ идёт на первом месте с семью очками.
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