Лиссабон, 6 октября, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Португальская «Бенфика» сыграла вничью с французским ПСЖ в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Agência Brasil Лионель Месси

На 22-й минуте счёт в матче открыл нападающий ПСЖ Лионель Месси. А на 41-й полузащитник французского клуба Данилу Перейра забил в свои ворота.

На сегодняшний день «Бенфика» занимает второе место в группе H, на счету команды семь очков. ПСЖ идёт на первом месте с семью очками.

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