Курган, , 07:20 — REGNUM В Курганской области убранство на Новый год будет прежним. Об этом написал в своём телеграм-канале губернатор региона Вадим Шумков.

С Новым годом! Алексей Колчин, ИА REGNUM

Средства, которые планировались на новогоднюю иллюминацию, решено направить на экипировку и приобретение снаряжения для участников специальной военной операции.

«Мы уже это делаем. А украшения муниципалитетов к Новому году будут осуществляться тем, что приобретено в предыдущие годы. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», — пояснил Вадим Шумков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тюменском городе Тобольске рассматривают смету расходов на новогодние праздники в сторону экономии, в Белгороде отказались от главного новогоднего катка, а в Благовещенске — от праздничного салюта.

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