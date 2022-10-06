Турин, Италия, , 07:20 — REGNUM Туринский «Ювентус» одержал победу над израильским «Маккаби» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Ювентус Стэдиум forzaq8

В составе «Ювентуса» дубль оформил полузащитник Адриен Рабьо, ещё один гол забил нападающий Душан Влахович. У «Маккаби» отличился форвард Дин Дэвид.

На сегодняшний день «Ювентус» занимает третье место в группе H, на счету команды три очка. «Маккаби» идёт на четвёртом месте без набранных очков.

Читайте также: «Челси» разгромил «Милан» в матче Лиги чемпионов